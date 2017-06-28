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  4. 28 Haziran 2017 12:55

Marmaris'te ahşap gulet alev alev yandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangında ahşap gulet alev alev yandı.

Marmaris'te ahşap gulet alev alev yandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın çıkan ahşap gulet kullanılamaz hale geldi, yattaki 3 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Turistik ilçede haftalık turlara çıkan "Şenkaya" isimli 25 metre uzunluğundaki gulette, motor arızası meydana geldi. Yatın sahibi, makine ustası ve bir mürettebatla arızanın tespiti için test seyrine çıktı. Yat, Kadırga koyu açıklarına geldiğinde makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden yakınlardaki balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığına bildirdi. Bölgeye kısa sürede ulaşan sahil güvenlik ekipleri, guletin sahibi, makine ustası ve mürettebatı kurtardıktan sonra yangını söndürdü. Yangın sonrasında büyük hasar gören gulet, kullanılamaz hale geldi. "Şenkaya" adlı 1995 yapımı 8 kabini bulunan guletin, Marmaris, Bodrum, Göcek, Fethiye ile Yunan adalarına haftalık turlara çıktığı belirtildi.

AA

marmaris , yangın , gulet