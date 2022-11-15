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Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu
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Edirne'de Meriç Nehri'nde 20'li yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Kaçak göçmene ait olduğu değerlendirilen ceset, morga kaldırıldı.

Edirne'de Meriç Nehri'nin Karaağaç Mahallesi mevkisinde akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından bir ceset görüldü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve  sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin botla sudan karaya çıkardığı cesedin, 20'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Kaçak göçmene ait olduğu değerlendirilen ceset, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Etiketler meriç nehri edirne
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