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Mersin’de korku dolu anlar: Otomobil alev alev yandı

Mersin’de korku dolu anlar: Otomobil alev alev yandı
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Mersin’in Erdemli ilçesinde seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri alev alev yanan aracı güçlükle söndürdü.

Olay, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi 2008 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan G. idaresindeki 33 CMP ... plakalı otomobilden seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü aracı sağa çekerek arkadaşıyla aşağı indi. Bu sırada otomobil biranda alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alev alev yanan araca müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saat müdahalesi ile tamamen alevlere teslim olan araç söndürüldü. Patlama riskine karşı vatandaşlar da uyarılarak araca yaklaştırılmadı. Ekiplerin söndürdüğü araç tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler otomobil mersin
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