MHP'li başkandan belediye işçisine dayak!

MHP'li Alanya Belediyesi'nde cenaze hizmetleri biriminde şoför olarak çalışan Kadir Özdemir, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan tarafından boğazı sıkılıp, tokat atılarak darp edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

MHP'li Alanya Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Kadir Özdemir (28) 13 Aralık'ta saldırıya uğradığını belirterek suç duyurusunda bulununca 15 Aralık 2021 tarihinde cumhuriyet savcısına müşteki sıfatıyla ifade verdi.

İfadesinde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in kardeşi Rıdvan Yücel’in “bekarlığa veda partisi için” belediye tenis kortunun yanına 9 Ekim 2021 tarihinde sabah saatlerinde sandalye, masa ve çadırları taşıdıklarını, akşam da burada parti verildiğini söyledi. Özdemir, bu partiye ilişkin görüntülerin avukat Hüsnü S’nin eline geçtiğini ve bu görüntülerle belediye başkanını suçladığını anlattı.

“NEDEN BÖYLE BİR YAV.. YAPTIN”

Bu olay nedeniyle MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ın kendisini sorumlu tuttuğu için yanına çağırdığını ve 13 Aralık'ta saat 14.00 sıralarında MHP İlçe Başkanlığı'na gittiğini belirten şikayetçi şoför Özdemir, “Türkdoğan’ın odasına girdim beni sorgulamaya başladı. Bana baş başa olduğumuz esnada ‘neden böyle bir yav.. yaptın’ dedi. Ona bunu yapan kişi olmadığımı söyledim. Ancak ikna olmadı bana istifa etmem için baskı kurdu” dedi.

Daha sonra kendisini bir arabaya bindirerek Telekom şirketine gittiklerini, konuşma kaydını istediklerini şirketin verilemeyeceği yanıtı üzerine çağrı merkezinden istedikleri e-postanın da 12 saat sonra geleceği bilgisi verildiğini anlatan Özdemir, saat 16.23’te oradan ayrılarak adliye karşısındaki Ümran Oto Ekspertiz isimli işyerine götürüldüğünü söyledi.

“BOĞAZIMI SIKTI KAFAMA YUMRUK ATTI ‘SENİNLE GÖRÜŞECEĞİZ’ DEDİ”

“Yolda gitmeden telefonumu fiziken inceledi. Ümran Oto ekspertiz isimli işyerinde boğazımı sıktı, kafamın sol şakak bölgesine yumruklar attı. Bu sırada olay yerinde MHP Meclis üyesi Mustafa Sünbül vardı ve Mustafa Türkdoğan’a ‘yapma başkanım bırak’ dedi. Sonra beni tekrar parti binasının oraya götürdüğü. Ben motoruma binip oradan ayrılacakken ‘seninle görüşeceğiz’ dedi”

Savcısının sorusu üzerine Özdemir, “Korkumdan hastaneye gidemedim ancak fotoğraflarımı çektim. Hastaneye sevk edilmek istiyorum” dedi.

Özdemir, işyerinden saldırı anına ilişkin görüntü kayıtlarının temin edilmesini ve Mustafa Sünbül ile kurum müdürü Hüseyin Doğan’ın tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

BELEDİYE BAŞKANINDAN DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Özdemir ifadesini, “Beni hürriyetimden yoksun bırakıp hakaret eden ve ayrıca tehditte bulunan Mustafa Türkdoğan’dan ve onu azmettirdiğini düşündüğüm (belediye başkanı) Adem Murat Yücel’den şikayetçiyim” diyerek tamamladı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

ANKA