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Motosikletle yaklaşıp kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Motosikletle yaklaşıp kurşun yağdırdı: 1 yaralı
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Karaman'da sokakta yürüyen26 yaşındaki şahıs, motosikletle yanına yaklaşan kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Karaman'da sokakta yürüyen Ali D. (26), motosikletle yanına yaklaşan kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan D. tedaviye alınırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.10 sıralarında İmaret Mahallesi 130 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ali D., sokak üzerinde yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir motosiklet sürücüsü, yaklaşarak tabanca ile art arda ateş etti. Ali D. vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan motosikletle kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı D., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali D.’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 

Etiketler karaman kavga silahlı kavga
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