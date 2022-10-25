Müzisyeni öldüresiye dövmüşlerdi! O magandalar şimdi aramızda

Bursa'da bir gece kulübünde istek şarkıyı çalmadığı için müzisyeni döven 9 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 21 Ekim gecesi Mudanya ilçesi Esence Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde meydana geldi. Bir grup, iddiaya göre sahnede olan müzisyen Özkan S.'den ikinci kez çiftetelli oynama müziği çalmasını istedi. S., bir süre sonra parçayı tekrar çalacağını söyleyince grupla müzisyen arasında tartışma çıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çalışanlar ve diğer müşterilerin araya girmesiyle tartışma sonlandırılırken kalabalık grup, mola vererek sahneden inen müzisyeni, gece kulübünün arka tarafında bulunan bahçede darbetmeye başladı. S., grup tarafından dövüldü.

1 AY İŞ GÖREMEZLİK RAPORU ALDI

Olayı gören çalışanların araya girmesiyle, grubun elinden kurtarılan Özkan S., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaburgasında kırık oluşan ve omzu çıkan 3 çocuk babası 25 yıllık piyanist şantör S., 1 ay iş göremezlik raporu alırken, omzu çıktığı için de uzun süre org çalamayacak.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR

Jandarmadan alınan bilgiye göre olay, 22 Ekim Cumartesi günü, saat 00.30 sıralarında, Mudanya ilçesi Esence Mahallesi Eşgel Sahil bölgesindeki Otağ Restorant'ta meydana geldi. Müzisyen Özkan S.'nin tartışma sonrası darbedilip yaralandığı, olayla ilgisi olduğu tespit edilen Yakup A. (27), U.D. (17), Sait A. (22), Süleyman T. (27), Eray B. (27), Barış B. (31), Volkan K. (24), Ersel G. (31), Gökhan G. (34) isimli şüphelilerin gözaltına alındığı kaydedildi.

SAVCI İTİRAZ ETTİ

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Mudanya Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık sorgusunun ardından tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 9 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma savcısının mahkeme kararına itiraz edip 4 şüphelinin tutuklanmasını istediği öğrenildi.

DHA