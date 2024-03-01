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  4. O kaçtı, polisler kovaladı! İzleyenleri gülme krizine sokan traktörlü kovalamaca kamerada

O kaçtı, polisler kovaladı! Traktörlü kovalamaca kamerada

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen traktör sürücüsünün polis ekiplerinden kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede denetim yapan polis ekipleri bir traktör sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin yakaladığı sürücü E.Ç'ye (18) ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 44 bin lira idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleri ile traktör sürücüsü arasında yaşanan kovalamaca ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde iki polis aracının kovaladığı traktör sürücü, bir arsaya girip yaptığı menevralarla ekiplerden kaçmaya çalışıyor.

İHA

Etiketler traktör polis polisten traktörle kaçtı
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