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Öfkelenen genç kız ortalığı birbirine kattı

Balıkesir'de neye öfkelendiği anlaşılamayan bir genç kız ortalığı birbirine kattı. Konteynırları devirip seyir halindeki araçlara tekme atan kız, çevrecilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.

Çöp konteynırlarını deviren araçlara tekme atarak saldırgan tavırlar sergileyen genç kızın kim olduğu yada neden böyle bir tavır sergilediği anlaşılamadı. Öfkesini alamayan genç kız bir büfenin önündeki boş kasaları yola savurdu. Yoldan geçen insanlara hakaretler eden ve araçlara tekmeler atan kız bir süre sonra gözden kayboldu.

Etiketler öfkelenen genç kız balıkesir gönen
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