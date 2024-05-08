Okul müdürü cinayetinde yeni gelişme

İstanbul Eyüpsultan'da, okul müdürünü silahla öldüren 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Eyüpsultan'da bulunan özel bir lisede meydana geldi. İddialara göre, Iraklı lise öğrencisi Y.K.(17), geçtiğimiz aylarda disiplin suçları sonucu okuldan atıldı. 5 ay sonra okula gelen Y.K., İ.O.'nun odasına girerek silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Silah sesleri üzerine O.'ın odasına giren öğretmenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Okutan hayatını kaybetti. Şüpheli Y.K. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli Y.K., "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

DHA