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Okulda evlat dehşeti! Annesini öldürüp, sevgilisini yaraladı

Okulda evlat dehşeti! Annesini öldürüp, sevgilisini yaraladı
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Samsun'da eşinden boşanan 3 çocuk annesi kadın, okulda 17 yaşındaki oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kadının yanındaki erkek arkadaşı ise ağır yaralandı.

Canik'te eşinden boşanmış olan 3 çocuk annesi Zerrin B. (50), erkek arkadaşı Bilgin İ. ile velayeti babalarında bulunan iki çocuğunun eğitim gördüğü ortaokula gitti.

SİLAHLA OKULA GELDİ
Okul yönetimi de babaları A.Ö'yü (47) telefonla arayıp, annelerinin çocukları görmek için okula geldiğini bildirdi. Kadının büyük oğlu A.A.Ö. (17), annesinin bulunduğunu öğrendiği ortaokula gidip binaya girdi. A.A.Ö, tabancayla binanın içinde annesine, ardından da okul bahçesine çıkıp burada bulunan Bilgin İ.'ye ateş etti. B., sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Bilgin İ. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

BABA OĞUL GÖZALTINDA
Olay yerinden kaçan A.A.Ö, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince Canik ilçesindeki ikametinde suç aletiyle yakalandı. Polis, baba A.Ö'yü de gözaltına aldı.

 

AA

Etiketler samsun okulda cinayet
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