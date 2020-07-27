Orman yangını değil; maganda yangını!

Devrilen mangaldaki korların bahçedeki otları tutuşturduğu, daha sonra rüzgarın da etkisiyle alevlerin kısa sürede ormanlık alana sıçradığı yangın, yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin de yer aldığı çok sayıda ekibin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangından 4,2 hektarlık kızılçam ormanı etkilendi.

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, “Yangın açısından dikkat edilmesi gereken hassas dönemlerdeyiz. Küçük bir ihmalle mangal yakılması ve ateşin ormana sıçrayarak kontrolden çıkması sonucu bazı yerler kül oldu. Ciğerlerimizin bir parçası gitmiş vaziyette. Ben vatandaşlarımızdan yaz döneminde çok dikkatli olmalarını, ormanlık alanda ateş yakmamalarını rica ediyorum” dedi.

EV SAHİBİNİN İFADESİ ALINDI

Yangının başladığı evin sahibi alevlere müdahale etmek istediği sırada vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.