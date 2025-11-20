Osmaniye'de korkutan deprem: 4,4 büyüklüğündeki deprem anı kamerada

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de hissedildi. Deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik ise güvenlik kameralarına yansıdı.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde saat 12.09'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Gaziantep kent merkezi ile bölgeye yakın olan İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde de hissedildi. Deprem nedeniyle bazı yurttaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Deprem sırasında İslahiye ilçesinde bir iş yerinde yaşanan panik anları ise, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde depremi hisseden iş yerindeki çalışanlar ve müşterilerin hemen ayağa kalkarak dışarı çıktıkları anlar yer aldı. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan deprem sonrası olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

