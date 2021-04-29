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Otogar bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na 5 kilogram patlayıcı bırakan şüphelilerin yakalanmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıklamıştı. Operasyona ilişkin yeni görüntüler basın ile paylaşıldı. Görüntülerde yakalanan şüphelinin kelepçelenerek yazıhaneye sokulduğu görülüyor.

 

Bakan Soylu duyurmuştu! Otogardaki operasyon kameradaBakan Soylu duyurmuştu! Otogardaki operasyon kamerada3. Sayfa

 

 

Etiketler otogar bomba terörist
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