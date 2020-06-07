Otomobil 20 metre yükseklikteki yoldan uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Zonguldak- İstanbul yolunun Değirmenağzı mevkisinde meydana geldi. Şaban Yıldızbaş yönetimindeki 06 VPU 10 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, üst yoldan alttaki kara yoluna uçtu. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü önüne 20 metreden düşen otomobildeki çifte, polis ekipleri müdahale etti. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Şaban Yıldızbaş'ı ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırdı. Eşi Kübra Yıldızbaş'ın yapılan kontrolünde ise hayatını kaybettiği belirlendi. Kübra Yıldızbaş'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.