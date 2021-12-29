Otomobilden düşen küçük Cemre hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 3 yaşındaki çocuk, babasının kullandığı otomobille seyir halindeyken, kapının açılması sonucu yola düştü. Ağır yaralanan küçük kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 18.30 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. İkiçeşmelik Sokak'tan Kuşadası merkezine seyir halinde olan Ali Hamitcan S. yönetimindeki otomobilin sağ arka koltuğunda oturan Cemre S., kapının aniden açılması sonucu yola düştü. Babasının kullandığı otomobilin sağ arka tekerleğin üzerinden geçtiği Cemre ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Cemre S., sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz Cemre, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Çocuklarının ölüm haberini alan S. ailesinin fertleri hastanede sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA