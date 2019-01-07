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  4. 07 Ocak 2019 14:28

Palu ailesiyle ilgili şok gelişme ! Kemik parçası bulundu

Müge Anlı'nın programında Palu ailesiyle ilgili ortaya çıkan esrarengiz olaylar zinciri tüm Türkiye'yi dehşete düşürmüştü. 10 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın cesedini bulmak için başlatılan kazı çalışmalarında kemik parçası bulundu.

Palu ailesiyle ilgili şok gelişme ! Kemik parçası bulundu
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On yıl önce esrarengiz bir şekilde kaybolan Meryem Tahnal ile ilgili şok edici gelişmeler yaşandı.

Kocaeli Tütünçiftliği’nde 10 yıl önce esrarengiz bir şekilde kaybolan Meryem Tahnal, aranmaya devam ediyor.

Genç kadının kaybolmasıyla ilgili Müge Anlı’ya itirafta bulunan eniştesi Tuncer Ustael, “Meryem’i öldürüp, Tütünçiftiliği sahilindeki böğürtlenliğin altına gömdüler” dedi. Müge Anlı’ya yapılan bu itirafı ihbar kabul eden Kocaeli Emniyeti, bahsi geçen bölgede kazı çalışması başlattı. Müge Anlı’nın canlı yayında takip ettiği kazı çalışması sırasında bir kemik bulundu. Kriminal ekip tarafından alınan kemiğin Meryem Tahnal’a ait olabileceği düşünülüyor.

Türkiye Palu ailesini konuşuyor ! Dehşete düşüren iddialarTürkiye Palu ailesini konuşuyor ! Dehşete düşüren iddialar

Bakanlık Palu ailesi için harekete geçtiBakanlık Palu ailesi için harekete geçti

 

İHA

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