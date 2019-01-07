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  3. 07 Ocak 2019 12:25

Bakanlık Palu ailesi için harekete geçti

Müge Anlı'nın programında Palu ailesiyle ilgili ortaya atılan kan donduran iddiaların ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık Palu ailesi için harekete geçti
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Türkiye'nin son dönemlerde en çok konuştuğu konulardan biri olan Palu ailesi, Müge Anlı'nın Tatlı Sert adlı TV programıyla adını duyurdu.

Kocaeli'nde yaşayan Palu ailesi, 2 cinayet, bir cinayete azmettirme ve öz evlatları dahil, 4 çocuk ve baldızına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen ailenin damadı Tuncel Ustael etrafından gelişen olaylarla tanındı.

Ailenin yaşantısı ve aile üyelerinin başına gelenler kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Hemen herkesin farklı bir fikir yürüttüğü sürece ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da harekete geçtiği öğrenildi.

Uzman psikologlar aileyle konuşuyor
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri olaya müdahil oldu.

İl Müdürlüğü yetkililerinin uzman psikologlar eşliğinde Palu ailesinin evine gittiği ve aile üyeleriyle çeşitli görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Bazı aile fertleri 30 kilograma kadar düşmüş
Bakanlık yetkililerinin oldukça hassas bir şekilde takip ettiği süreçte aile üyelerinin hemen hepsiyle görüşüldüğü kaydedildi.

Bakanlığın bu kapsamda Palu ailesinin kimi üyeleriyle ilgili 'sağlık tedbiri' aldığı ve aile fertlerinin öncelikle sağlıklarına kavuşturulması için hastaneye yatırılacakları öğrenildi.

3 çocuk da Bakanlık korumasına alındı
Palu ailesinin 3 çocuğunun Bakanlık korumasına alındığı belirtilirken, sürecin İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yürütüldüğü kaydedildi.

Türkiye Palu ailesini konuşuyor ! Dehşete düşüren iddialarTürkiye Palu ailesini konuşuyor ! Dehşete düşüren iddialar

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