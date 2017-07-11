Parçalanan traktörden sağ kurtuldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışarak dereye yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü, kazadan yaralı kurtuldu. Kazada 2 kişi yaralanırken, traktör paramparça oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda tek şeride düşen Ortaköy Kavşağı'nda Tacettin Özdemir (56) yönetimindeki 16 KKC 87 plakalı traktör, karşı yönden gelen Halil Özüak (27) yönetimindeki 42 UK 240 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil yolun kenarına savrulurken, Bedre Deresi'ne yuvarlanan traktörün motor kısmı ikiye bölündü. Traktör sürücüsü Tacettin Özdemir, dere kenarına yuvarlanarak ters dönen kabinli traktörün altında kaldı.

Traktörün altında sıkışan sürücüyü gören vatandaşlar, durumu İnegöl İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri, traktörü hava yastığı ile kaldırarak sürücüyü kurtardı. Traktörün altından yaralı olarak kurtarılan sürücü, yola çıkarıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü ile traktör sürücüsü, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan traktör sürücüsünün vücudunda küçük kırıklar olduğu, ciddi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi. Parçalara ayrılan traktör ile otomobil ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.