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Polis otosunu ateşe vermişti: Tutuklandı

Polis otosunu ateşe vermişti: Tutuklandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, karakolun önündeki polis otosunu ateşe veren şahıs tutuklandı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, karakolun önündeki polis otosunu ateşe veren şahıs tutuklandı.
Olay, 19 Mayıs Caddesi Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi önünde meydana gelmişti. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu değerlendirilen K.T., karakolun önünde duran polis otosunun üzerine yanıcı madde dökerek yaktı. Aracı ateşe veren şahıs uzaklaşmak isterken, görevli polisler tarafından gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen K.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler polis oto şahıs
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