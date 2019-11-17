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  4. 17 Kasım 2019 16:51

Polisin silahını almaya çalışınca...

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranması bulunan zanlı, polis ekiplerine saldırdı. Polisin silahını almaya çalışan zanlı, tabancanın ateş almasıyla yaralandı.

Polisin silahını almaya çalışınca...
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Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda çeşitli suçlardan aranan M.E. (28) polis tarafından yakalanacağını anlayınca polis ekiplerine saldırdı. Yaşanan arbedede zanlı M.E. bir polis memurunun tabancasını almaya çalıştı. Bu sırada silah ateş aldı ve zanlı M.E. tabancadan çıkan kurşunla yaralandı. Polis ekipleri yaralanan M.E.’ye ilk müdahaleyi yaparak 112 ekiplerine haber verdi. M.E., 112 ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi hastanesine kaldırıldı.
Olay sonrasında polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede inceleme yaparken hastaneye kaldırıla M.E’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



İHA

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kayseri , zanlı
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