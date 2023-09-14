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Prof. Dr. Ercan büyük deprem beklediği iller listesine 2 ili daha ekledi

Prof. Dr. Ercan büyük deprem beklediği iller listesine 2 ili daha ekledi
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Bir süredir sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye genelinde büyük deprem beklediği illerin listesini yayınlayan ünlü jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan 2 ili daha yüksek riskli iller listesine dahil etti.

Ünlü Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, illerin deprem risk haritasını alfabetik sıraya göre paylaşmaya devam ediyor.

Beklenen depremleri ve büyüklüklerini paylaşan Prof. Dr. Ercan, H harfi ile başlayan 2 ile ilişkin deprem tahminini açıkladı. Hakkari ve Hatay'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Ercan, "6 Şubat 2023, 4 kırıklı, 4 odaklı Onbiril Depremleri ile Hatay gerginliğini büyük oranda atmıştır" dedi.

Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Şu illerde gelecekte görülebilecek en büyük deprem büyüklüğü; Hakkari; M7.2, Hatay; M7.3. 6 Şubat 2023, 4 kırıklı, 4 odaklı 11 il depremleri ile Hatay gerginliğini büyük oranda atmıştır."

Hatay'la ilgili bir sosyal medya kullanıcısının yorumuna yanıt veren Prof. Dr. Ercan, "Hatay tüm ilçeleriyle dağlık kesime kaydırılmalıdır. Sağlam yerde, sağlam yapı sorun biter" ifadelerini kullandı.

Ercan, "Hatay'da yakın gelecekte en çok kaç büyüklüğünde depremler beklenir?" sorusuna ise "Artçılar olur" cevabını verdi.

Prof. Dr. Ercan'dan 3 il için yeni deprem uyarısı

Beklenen depremleri ve büyüklüklerini paylaşan Prof. Dr. Ercan 3 ilimize ilişkin deprem tahminini açıkladı.

Gaziantep, Giresun ve Gümüşhane için deprem riski değerlendirmesinde bulunan Ercan'ın, Antep hakkındaki yorumu dikkat çekti. 

Ercan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

"Şu illerde gelecekte görülebilecek en büyük deprem büyüklüğü;

GAZİANTEP: Batısı M7,8, içi ile doğusu 6'dan küçük deprem odaksız, güvenli,

GİRESUN: 6'dan küçük, deprem odaksız, güvenli,

GÜMÜŞHANE: 6'dan küçük, deprem odaksız, güvenli.

Büyük deprem beklenen iller listesini güncelledi

 Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin görebileceği en büyük depremler ve illerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Ercan, Türkiye’de hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem meydana gelebileceğine ilişkin sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Ercan'ın son paylaştığı illerde beklenen en büyük deprem büyüklükleri şöyle:

Edirne 6,5

Elazığ 6,7

Eskişehir 6,6

6.5 büyüklüğünden küçük olan illerde büyük deprem beklenmediğini ve paylaşımlarının buna göre okunması gerektiğini dikkat çeken Prof. Dr. Ercan'ın daha önce paylaştığı illerdeki deprem beklentileri ise şöyle :

 Adana: 7.1
Adıyaman: 6.9
Afyon: 6.9
Ağrı: 7.5
Aksaray: 6.5
Amasya: 7.3
Ankara: 6.6
Antalya: 7.0
Ardahan: 6.5
Artvin: 6.5
Aydın: 7.3
Bartın: 6.7
Batman: 6.5'den küçük
Bayburt: 6.5'den küçük
Bilecik: 6.5'den küçük
Bingöl: 7.2
Bitlis: 6.5
Bolu: 7.5
Burdur: 7.0
Bursa: 7.1
Çankırı 7
Çanakkale 7,5
Çorum 7,1
Denizli 7
Diyarbakır 7
Düzce 7,3 

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