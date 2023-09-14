Prof. Dr. Ercan büyük deprem beklediği iller listesine 2 ili daha ekledi

Bir süredir sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye genelinde büyük deprem beklediği illerin listesini yayınlayan ünlü jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan 2 ili daha yüksek riskli iller listesine dahil etti.

Ünlü Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, illerin deprem risk haritasını alfabetik sıraya göre paylaşmaya devam ediyor.

Beklenen depremleri ve büyüklüklerini paylaşan Prof. Dr. Ercan, H harfi ile başlayan 2 ile ilişkin deprem tahminini açıkladı. Hakkari ve Hatay'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Ercan, "6 Şubat 2023, 4 kırıklı, 4 odaklı Onbiril Depremleri ile Hatay gerginliğini büyük oranda atmıştır" dedi.

Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Şu illerde gelecekte görülebilecek en büyük deprem büyüklüğü; Hakkari; M7.2, Hatay; M7.3. 6 Şubat 2023, 4 kırıklı, 4 odaklı 11 il depremleri ile Hatay gerginliğini büyük oranda atmıştır."

Hatay'la ilgili bir sosyal medya kullanıcısının yorumuna yanıt veren Prof. Dr. Ercan, "Hatay tüm ilçeleriyle dağlık kesime kaydırılmalıdır. Sağlam yerde, sağlam yapı sorun biter" ifadelerini kullandı.

Ercan, "Hatay'da yakın gelecekte en çok kaç büyüklüğünde depremler beklenir?" sorusuna ise "Artçılar olur" cevabını verdi.

6 Şubat 2023 depremlerinden sonra yerinde durum değerlendirmesi için, Defne Belediye Başkanının çağrısıyla yarın 15 Eylül Cuma günü Adana, Hatay (İskenderun, Defne, Antakya, Samandağ’a) gidiyorum. — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) September 14, 2023

Prof. Dr. Ercan'dan 3 il için yeni deprem uyarısı

Beklenen depremleri ve büyüklüklerini paylaşan Prof. Dr. Ercan 3 ilimize ilişkin deprem tahminini açıkladı.

Gaziantep, Giresun ve Gümüşhane için deprem riski değerlendirmesinde bulunan Ercan'ın, Antep hakkındaki yorumu dikkat çekti.

Ercan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

"Şu illerde gelecekte görülebilecek en büyük deprem büyüklüğü;

GAZİANTEP: Batısı M7,8, içi ile doğusu 6'dan küçük deprem odaksız, güvenli,

GİRESUN: 6'dan küçük, deprem odaksız, güvenli,

GÜMÜŞHANE: 6'dan küçük, deprem odaksız, güvenli.

Şu illerde gelecekte görülebilecek en büyük deprem büyüklüğü; Gaziantep; batısı M7,8, İçi ile doğusu M<6,0 deprem odaksız, güvenli, Giresun<6,0, deprem odaksız, güvenli, Gümüşhane: M<6,0 deprem odaksız, güvenli. Düzeysiz yorum yazanları engelliyorum — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) September 13, 2023

Büyük deprem beklenen iller listesini güncelledi

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin görebileceği en büyük depremler ve illerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Ercan, Türkiye’de hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem meydana gelebileceğine ilişkin sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Ercan'ın son paylaştığı illerde beklenen en büyük deprem büyüklükleri şöyle:

Edirne 6,5

Elazığ 6,7

Eskişehir 6,6

6.5 büyüklüğünden küçük olan illerde büyük deprem beklenmediğini ve paylaşımlarının buna göre okunması gerektiğini dikkat çeken Prof. Dr. Ercan'ın daha önce paylaştığı illerdeki deprem beklentileri ise şöyle :

Adana: 7.1

Adıyaman: 6.9

Afyon: 6.9

Ağrı: 7.5

Aksaray: 6.5

Amasya: 7.3

Ankara: 6.6

Antalya: 7.0

Ardahan: 6.5

Artvin: 6.5

Aydın: 7.3

Bartın: 6.7

Batman: 6.5'den küçük

Bayburt: 6.5'den küçük

Bilecik: 6.5'den küçük

Bingöl: 7.2

Bitlis: 6.5

Bolu: 7.5

Burdur: 7.0

Bursa: 7.1

Çankırı 7

Çanakkale 7,5

Çorum 7,1

Denizli 7

Diyarbakır 7

Düzce 7,3