Psikiyatri uzmanı evinde ölü bulundu

İzmir'de, devlet hastanesinde görev yapan 37 yaşındaki psikiyatri uzmanı Kadir C.'nin evde iple asılı halde cansız bedeni bulundu.

Olay, gece Küçükçiğli Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde görevli psikiyatri uzmanı Kadir C.'den haber alamayan yakınları, polise bildirdi. İhbarla eve giren ekipler, eşi şehir dışında olan Kadir C.'yi iple asılı buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, psikiyatri uzmanının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadir C.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınan Kadir C.'nin cenazesi, bugün Aliağa Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin, Kadir C.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

DHA