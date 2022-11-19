Rezidansta ''Rusça'' dehşeti: Genç sevgilisini katletti

Aydın'da yaşanan korkunç cinayette 21 yaşındaki genç kız, 22 yaşındaki sevgilisi arasında çıkan "neden yanımda Rusça konuştun" tartışması kanlı bitti.

Korkunç cinayet Aydın'ın Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan bir rezidansta saat 02.30 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, birlikte yaşayan O.Ç. (22) ve G.Ü.Y. (21), arkadaşları ile birlikte eğlendikten sonra eve geldi. Bu sırada genç kızın annesi, kızını arayarak konuşmaya başladı. Annesi ile Rusça konuşan kız, görüşmesi bittikten sonra telefonu kapattı.

Erkek arkadaşı O.Ç., "Benim yanımda neden Rusça konuşuyorsun ne konuştunuz annenle?" diyerek kızın üstüne bıçakla gittiği ileri sürüldü. İddiya göre bu sırada eline bir ekmek bıçağı alan genç kız, 22 yaşındaki erkek arkadaşını kalbinden bıçakladı.

Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere düşen O.Ç., olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin uzun süre ilk müdahale ettiği öğrenilen genç adamın bıçak yarası aldığı için duran kalbi bir daha çalıştırılmadı.

Olay yeri inceleme çalışmasının ardından O.Ç.’un cesedi Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bıçakla erkek arkadaşını öldürdüğü ileri sürülen G.Ü.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İHA