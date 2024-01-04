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  4. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ''Ben Bakan akrabasıyım'' rezaleti kamerada

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ''Ben Bakan akrabasıyım'' rezaleti kamerada

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yanlış perona giren bir kişi kendisini uyaran güvenlikçiyi "Ben Bakanın akrabasıyım. Senin sülaleni bitireceğim" tehdit etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aldığı uçak bileti ile yanlış perona giren yolcu ile güvenlikçi arasında çıkan sözlü tartışmada havalimanında gerilime neden oldu. Görevli memura “Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Senin sülaleni bitireceğim” sözleri ile tehditler savurup ortalığı bir birine katan yolcu, diğer yolcuların araya girmesiyle sakinleştirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yanlış perona giren bir kişi kendisini uyaran güvenlikçiyi

Denizli'ye gitmek üzere bir firmadan uçak bileti alan bir yolcu, yanlışlıkla farklı bir firmanın peronuna girmesiyle bir dizi olaylar zinciri başladı. İddiaya göre; yolcu güvenlik görevlisi H.Ö. tarafından yanlış perona girdiği konusunda uyarıldı. Ancak uyarılara tepki gösteren yolcu, güvenlik görevlilerine hakaretlerde bulunarak mukavemet gösterdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yanlış perona giren bir kişi kendisini uyaran güvenlikçiyi

Olay daha da karmaşık bir hal alırken, öfkeli yolcu, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Ben Bakanın akrabasıyım. Senin sülaleni bitireceğim. Hepinizi işten attıracağım” şeklinde tehditler savurarak güvenlik görevlisine karşı agresif tavır sergiledi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yanlış perona giren bir kişi kendisini uyaran güvenlikçiyi

Olaya müdahale eden diğer görevliler, tarafları sakinleştirmeye çalışsa da durum kontrol altına alınamadı. Güvenlik görevlisi H.Ö'nün yaka kartını koparan ve yere atan yolcu, havalimanında gerilimi artırarak, ortalığı birbirine kattı. Olayın ardından havalimanı yetkilileri, taraflar arasındaki anlaşmazlığın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı. Yolcular ile güvenlikçiler arasında yaşanan bu olay, havalimanında güvenlik protokollerinin ve yolcu yönlendirmelerinin gözden geçirilmesine neden oldu.

İHA

Etiketler güvenlik sabiha gökçen sabiha gökçen havalimanı yolcu bakan akrabasıyım
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