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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı!

Sunucu Ece Erken'in eşi, Beşiktaş eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Sunucu Ece Erken'in eşi, Beşiktaş eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Gündemi sarsan cinayete ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. Saldırıda yer alan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ederken, saldırıya ait güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKACAK
Öte yandan şüphelilere yönelik çok yönlü soruşturma sürerken, olay öncesi ve sonrasındaki tüm telefon görüşmeleri, zanlıların irtibatları ve HTS kayıtları didik didik incelemeye alındı. Dijitallerin incelenmesinin ardından cinayete ilişkin detaylar ortaya çıkacak.

İHA

Etiketler Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayet görüntü
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