  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık D-100’ü birbirine kattı

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık D-100’ü birbirine kattı

Güncelleme:

Kocaeli’e sahibinin elinden kaçan dana D-100’e girerek trafiği birbirine kattı.

Kurban Bayramı’nda Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kesimden kaçan dana, D-100 Ankara istikametini birbirine kattı. Kirazlıyalı mevkiinde zaman zaman D-100’de yolun ortasına dalan dana, trafiği de yavaşlattı. Bir yandan sahipleri kaçan danayı ararken bir yandan da polis ekipleri trafiği tehlikeye düşüren durumu gidermek için yakalama çalışması başlattı. En sonunda sahipleri tarafından yakalanan dana, tüm firar girişimlerine rağmen en yakın kurban kesim merkezine götürülerek kesildi. Ortaya ise renkli görüntüler çıktı. Öte yandan, Kocaeli’de kentin farklı noktalarında da şehir içinde dolaşan kaçak büyükbaş hayvanlar görüntülendi.

İHA

Etiketler dana d-100 çevre yolu kurbanlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin oksijen cenneti, egzoz cehennemi oldu
Kurbanlığın hasta olup olmadığı nasıl anlaşılır?
Zorunlu Trafik Sigortası'na dev zam
Kurban keseceklere ''salgın hastalık'' uyarısı
Şevval Sam'dan çok konuşulacak Yasak Elma itirafı
Döviz ve KKM hesapları için yeni karar
Tüm çalışanların vergi dilimi değişiyor
Ünlü oyuncudan çırılçıplak olduğu sahneler için dikkat çeken açıklama
1999-2008 arası sigortalı olanlara erken emeklilik müjdesi
İslam Memiş ve Selçuk Geçer altın ve dolar için uyardı