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  4. 20 Temmuz 2017 10:42

Saklambaç oynarken pencereden düşüp öldü

Konya'da 7'nci kattaki evlerinin açık olan penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Saklambaç oynarken pencereden düşüp öldü
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Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Beyaz Karanfil Sokağı'nda bir apartmanın 7'nci katında odasında saklambaç oynayan 10 yaşındaki Barış Muhammed Pekyaman, perdenin arkasına saklandığı sırada açık olan pencereden beton zemine düştü.

Çığlıkları duyarak odaya koşan aile bireyleri, pencereden baktıklarında çocuğu yerde kanlar içinde yatarken gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan Barış Muhammed, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA

apartman , saklambaç
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