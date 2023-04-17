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Samsun'da temizlikçi kadın cam silerken 3. kattan düştü

Samsun'da temizlikçi kadın cam silerken 3. kattan düştü
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Samsun'da bir kadın gündelik temizlik için gittiği evin 3. katında düşerek ağır yaralandı.

Korkunç olay Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Gündelik temizlik işleri yapan 41 yaşındaki Tuğba Ç., temizlik için gittiği evin 3. katından aşağıya düştü.

Cam silerken bir anda düşen kadın beton zemine çakıldı. Vatandaşların 112’yi araması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tuğba Ç.’yi hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan Tuğba Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Etiketler samsun temizlikçi kadın cam
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