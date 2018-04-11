Yurtdışından alışveriş yapanlara kötü haber
Yurtdışından alışveriş yapanlara kötü haber
Depoları fulleyin ! Motorine 17 kr zam geliyor
Depoları fulleyin ! Motorine 17 kr zam geliyor
Silahlı saldırının ardından tartışılıyordu: O rektör istifa etti !
Silahlı saldırının ardından tartışılıyordu: O rektör istifa etti !
Dolar Twitter'ı da çökertti ! Twitter'a ''dolar'' yazmayın...
Dolar Twitter'ı da çökertti ! Twitter'a ''dolar'' yazmayın...
Hava nasıl olacak ? Meteoroloji'nin tepe ismi açıkladı
Hava nasıl olacak ? Meteoroloji'nin tepe ismi açıkladı
Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi: Maaşlara fark geliyor
Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi: Maaşlara fark geliyor
Vergi ödememek için hile yapana ağır ceza geliyor !
Vergi ödememek için hile yapana ağır ceza geliyor !
Savaş çanları çalıyor ! Rusya: Suriye'ye saldırı olursa...
Savaş çanları çalıyor ! Rusya: Suriye'ye saldırı olursa...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 11 Nisan 2018 12:17

Şarkıcı Bergen'in katili cinsel istismardan tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen 71 yaşındaki zanlı tutuklandı. Zanlının şarkıcı Bergen'i öldüren eski eşi olduğu ortaya çıktı.

Şarkıcı Bergen'in katili cinsel istismardan tutuklandı
A+ A-

Şarkıcı Bergen'i 29 yıl önce öldüren eski eşi Halis S, Adana'nın Kozan ilçesinde 4 çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kozan'da 4 erkek çocuğun kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu söylediği 71 yaşındaki Halis S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen şüpheli Halis S, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılan Halis S, burada da ifadesini tekrarladı.

Mahkeme, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklanan Halis S'nin 1989 yılında şarkıcı Bergen'i öldüren eski eşi olduğu öğrenildi. Bergen'i öldürmekten cezaevine konulan Halis S, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

AA

bergen
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM