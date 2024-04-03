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  4. 31 Mart akşamı skandal görüntüler

Seçimin yenileneceği ilçede oy yakma görüntüleri ortaya çıktı

Seçimin yenileneceği ilçede oy yakma görüntüleri ortaya çıktı
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçimlerin yenilenmesine neden olan oy yakma olayının görüntüleri ortaya çıktı.

Hilvan İlçe Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti’nin belediye başkanlığını kazandığı Hilvan’daki seçimlerin tekrarlanmasına karar verdi. Kurul, seçim günü Gençlik Merkezini basan bir grubun 5 sandığın tutanağının yakılması, bir sandıkta ise yaşanan kavga sonrası görevlilerin salonu terk etmesi nedeniyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, yaşanan olayın seçim sonucunu direkt etkilediği belirtilerek iptal edilmesine karar verildi. İptal edilen seçimin ise 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçimlerin yenilenmesine neden olan oy yakma olayının görüntüleri ortaya çıktı.

Oy yakma görüntüleri ortaya çıktı

Yaşanan olayın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Gençlik Merkezini basan AK Partili bir grubun DEM Parti görevlisini darp ettikten sonra polisleri de geçerek içeri girdikleri ve oy pusulaları ile tutanakları yaktıkları iddia edildi. Bir diğer görüntüde ise AK Partili adayın yeğeni ile iki belediye çalışanının çöp konteynırına attıkları bazı kağıtları ateşe verdikleri ve bunların da oy pusulası olduğu iddia edildi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçimlerin yenilenmesine neden olan oy yakma olayının görüntüleri ortaya çıktı.

 

İHA

Etiketler Şanlıurfa hilvan seçim oy yakma görüntüleri
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