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  4. Şehir eşkıyası kamerada! Doktora tekme tokat saldırı anı

Şehir eşkıyası kamerada! Doktora tekme tokat saldırı anı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde görevli doktor, hasta yakınının tekme tokatlı saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Tercan ilçesindeki 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yakup A., annesine ilaç yazdırmak istedi. Ancak Dr. Çağrı Eren, yazdığı ilaçların yeterli olduğunu ve ek ilacın tehlikeli olacağını savundu. Buna sinirlenen Yakup A., doktora tekme ve yumruklu saldırıda bulundu. Saldırı çevredeki diğer vatandaşlar tarafından sonlandırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası her iki taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu.

Etiketler saldırı doktor sağlık çalışanı
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