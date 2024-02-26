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Sokak ortasında kızını defalarca bıçakladı!

Sokak ortasında kızını defalarca bıçakladı!
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Adana'da bir kişi, uyuşturucu kullandığı için sokakta tartıştığı kızını bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. T.Ö., uyuşturucu kullandığı iddiasıyla bir süre önce tartıştığı kızı D.Ö. ile ara sokakta karşılaştı.

Baba-kız arasında yine aynı nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce T.Ö., kızı D.’yi karın, göğüs ve kolundan bıçakladı. D.Ö. kanlar içinde yere yığılırken şüpheli ise koşarak uzaklaştı.

Çevredekiler, D.Ö.’nün yaralarına tampon yapıp 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı D.Ö.'yü ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Ameliyata alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Mahallede çalışma yapan polis, T.Ö.’yü yakın bir sokakta yakaladı.

Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen T. Ö.'nün sorgusunun sürdüğü bildirildi.

DHA

Etiketler adana bıçaklama kızını bıçakladı uyuşturucu
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