Sokak ortasında korkunç cinayet! Başından vuruldu

Kocaeli'de, sabah işe giderken silahlı saldırıya uğrayan 7 aylık evli G.E. (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.00 sıralarında, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan G.E., plakası alınamayan araçtan inen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu. E.'ye 3 el ateş eden şüpheli, kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlıkçıların kontrollerinde başından vurulduğu anlaşılan E., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. G.E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, 7 ay önce evlendiği öğrenilen E.'nin cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

DHA