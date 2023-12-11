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Somali cumhurbaşkanının oğlunun ifadesi ortaya çıktı

Somali cumhurbaşkanının oğlunun ifadesi ortaya çıktı
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Somali cumhurbaşkanının oğlunun trafikte bir motokuryenin ölümüne neden olduğu kazayla ilgili verdiği ifade ortaya çıktı.

Motokurye Y.E.G., Somali Konsolosluğu’na ait olan bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aracı kullananın ise Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Hassan Sheikh Mohamud olduğu ortaya çıktı. 

Cumhurbaşkanının oğlu polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilmişti. G.’ye çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan Mohamud ise iddiaya göre polis tutanağında 'motokurye hatalı gösterildiği' için karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda Somali cumhurbaşkanının oğlu Mohamud, “asli kusurlu” bulunmuştu. Şüphelinin de 2 Aralık’ta yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kanal D Haber Hassan Shekh Mohamud’un ifadesine ulaştı. Buna göre Mohamud emniyetteki ifadesinde "Bir anda sinyal vermeden frene bastı. Sağa dönüş yaptı. Kaskı bulunmuyordu. Frene bastım ancak duramadım" dedi.

Ancak görüntülerde G.'nin kendi şeridinde gittiği Mohamud'un ise frene basmayıp hızını kesmediği görüldü. 

Mohamud, G.'yi dönüşü olmayan yolda dönmeye çalışmakla da suçladı. G. basına yansıyan görüntülerde dönüş de yapmıyordu. 

Bilirkişi de hazırladığı raporda Mohamud’un kusurlu olduğu kanısına vardı.

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Etiketler somali cumhurbaşkanının oğlu motokurye trafik kazası
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