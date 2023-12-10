Somali cumhurbaşkanının oğlunun kazasında polislere soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali cumhurbaşkanın oğlunun işlediği moto kurye cinayetine ilişkin yaşanan sıcak bir gelişmeyi aktardı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Hassan Sheikh Mohamud'un İstanbul Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Tunç, kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir. Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.