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Sosyal medyadaki skandal görüntüler için ilk açıklama

Sosyal medyadaki skandal görüntüler için ilk açıklama
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada bir çocuğun şiddete maruz kaldığı görüntülerin paylaşılması üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Sosyal medyada Ankara'da bir adres belirtilerek S.D. isimli kişi tarafından bir çocuğa şiddet uygulandığına dair videonun paylaşılması üzerine, Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından emniyet birimleriyle iletişime geçildiği bildirildi.

Açıklamada, "Konu hakkında emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatılarak ilgili kişilerin ifadeleri alınmıştır. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

"ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR"

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada ise şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtilerek, "Bazı sosyal medya hesaplarından, ilimiz Etimesgut ilçesinde bulunan bir adreste küçük yaşta bir çocuğa şiddet uygulandığı anlara ilişkin görüntü yayınlanmaktadır" ifadesine yer verildi. Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili olayı gerçekleştiren 1'i mağdur çocuğun akrabası olmak üzere 3 suça sürüklenen çocuk hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

 

Etiketler aile ve sosyal işler bakanlığı çocuk eziyet şiddet
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