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Takside kadın cinayeti: Boğazını keserek katletti

Takside kadın cinayeti: Boğazını keserek katletti
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Ankara'da bir kadın birlikte taksiye bindiği eski eşi tarafından taksinin içinde boğazı kesilerek katledildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde M.A. isimli kadın, eski eşi E.A. tarafından taksinin içinde boğazı kesilerek öldürüldü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Çankaya ilçesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. E.A. isimli erkek, eski eşi M.A. ile bir taksinin içinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce E.A., yanındaki bıçakla M.A.'nın boğazını keserek öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli E.A., polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA

Etiketler ankara çankaya cinayet kadın cinayeti eski eş
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