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Tekel bayi baskınıyla ilgili yayın yasağı getirildi

Tekel bayi baskınıyla ilgili yayın yasağı getirildi
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi.

Türkiye, Esenyurt'ta bir tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırı dehşetini konuşmaya devam ediyor. Saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Saldırının görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Şu ana kadar olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

YAYIN YASAĞI GELDİ
Soruşturma sürerken; olaya ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı.

Haber Global'in aktardığına göre; iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin başsavcılık tarafından yayın yasağı getirildi.

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Etiketler esenyurt tekel bayi silahlı saldırı
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