Tekel bayi baskınıyla ilgili yayın yasağı getirildi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi.

Türkiye, Esenyurt'ta bir tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırı dehşetini konuşmaya devam ediyor. Saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Saldırının görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Şu ana kadar olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

YAYIN YASAĞI GELDİ

Soruşturma sürerken; olaya ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı.

Haber Global'in aktardığına göre; iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin başsavcılık tarafından yayın yasağı getirildi.