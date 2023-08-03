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Tekel saldırısı zanlılarının götürüldüğü adliyede hareketli dakikalar

Tekel saldırısı zanlılarının götürüldüğü adliyede hareketli dakikalar
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İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi baskınıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi. Adliye önünde hareketlilik yaşanırken, bağırmaya başlayan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde cumartesi günü 00.15 sıralarında meydana gelen saldırıda, 20 yaşındaki B.B. ile 24 yaşındaki Y.E.E. hayatını kaybederken 21 yaşındaki Y.E. ise ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler T.Ö., A.Ö. ve S.Ö. ile onlara yardım ettiği öne sürülen 5 kişinin işlemleri bugün tamamlandı. Şüpheliler Cinayet Büro Amirliği'nden adliyeye sevk edildi. 

Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

ADLİYE ÖNÜNDE HAREKETLİLİK

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürerken geniş güvenlik önlemi alınan adliye önünde hareketlilik yaşandı. Bir kişi, giriş kapısı önünde bağırmaya başladı.

Adliye çevresinde önlem alan polis ekipleri bağıran kişiye müdahale etti.

Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

 

DHA

Etiketler esenyurt tekel bayi baskını
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