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  4. 03 Nisan 2020 08:54

TEM'de otomobil alev alev yandı

Ümraniye TEM Otoyolu'nda bir otomobil alev alev yandı. Araçtaki 1'i çocuk 3 kişi son anda inerek kurtulurken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

TEM'de otomobil alev alev yandı
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Olay saat 07.40 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Tuncay Yiğit'in kullandığı otomobilden bir anda alevler yükselmeye başladı. Yiğit otomobili emniyet şeridine çekerek araçtakileri dışarı çıkardı. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü. Otomobilde büyük çapta hasar oluştu.



Otomobil sürücü Tuncay Yiğit "TEM'de seyir halinde ilerliyordu, bir anda alev aldı. Abim ve çocuk vardı araçta. Hemen sağa çekerek durdum. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettik ama başarılı olamadık "diye konuştu.

DHA

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