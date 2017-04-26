Teröristler sınır karakoluna saldırdılar

Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırına yakın 3 karakola YPG’li teröristler tarafından yapılan havanlı saldırılarda 3 asker yaralandı.

Kızıltepe'ye bağlı Şenyurt Mahallesi'ndeki Haznedar ve Karatepe hudut karakolları ile Akdoğan Mahallesi’ndeki Akdoğan Hudut Karakoluna, Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör örgütü YPG mensupları tarafından havan saldırısı yapıldı. Saldırıda 3 asker yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri, havan tespit radarıyla teröristlerin bulunduğu bölgeyi belirleyerek misliyle karşılık verdi.