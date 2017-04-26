SON DAKİKA
RUSYA: ''TSK'NIN OPERASYONU KABUL EDİLEMEZ''
CANLI MAÇ BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE / MAÇ GOLLERLE BAŞLADI !
Başbakan Yıldırım Mesut Barzani ile görüştü
Başbakan Yıldırım Mesut Barzani ile görüştü
Sınır karakoluna saldırdılar ! Yaralı askerler var
Sınır karakoluna saldırdılar ! Yaralı askerler var
Erdoğan'ın çağrısı çığ gibi büyüyor !
Erdoğan'ın çağrısı çığ gibi büyüyor !
Sigara tiryakilerine uyarı ! Artırıyor...
Sigara tiryakilerine uyarı ! Artırıyor...
Cep telefonu sahiplerine önemli uyarı
Cep telefonu sahiplerine önemli uyarı
TSK'dan flaş açıklama: PYD havan topuyla saldırdı
TSK'dan flaş açıklama: PYD havan topuyla saldırdı
Hükümetten erken seçim açıklaması
Hükümetten erken seçim açıklaması
Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı ! Döviz bir anda çakıldı
Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı ! Döviz bir anda çakıldı
  1. 26 Nisan 2017 19:40

Teröristler sınır karakoluna saldırdılar

Suriye'ye yakın olan 3 karakola YPG'li teröristler saldırdı. Saldırıda 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Teröristler sınır karakoluna saldırdılar
A+ A-

Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırına yakın 3 karakola YPG’li teröristler tarafından yapılan havanlı saldırılarda 3 asker yaralandı.

Kızıltepe'ye bağlı Şenyurt Mahallesi'ndeki Haznedar ve Karatepe hudut karakolları ile Akdoğan Mahallesi’ndeki Akdoğan Hudut Karakoluna, Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör örgütü YPG mensupları tarafından havan saldırısı yapıldı. Saldırıda 3 asker yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri, havan tespit radarıyla teröristlerin bulunduğu bölgeyi belirleyerek misliyle karşılık verdi.

İHA

saldırı , terörist , havan , suriye , ypg , karakol , mardin