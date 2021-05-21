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THY uçağında panik! Pilot bayıldı; iki uçak havada çarpışmaktan son anda kurtuldu

THY uçağında panik! Pilot bayıldı; iki uçak havada çarpışmaktan son anda kurtuldu

Van - Ankara seferini yapan THY Havayolları’na ait yolcu uçağında büyük bir tehlike atlatıldı. Uçağın pilotu havada bilincini kaybedince büyük bir facianın ucundan dönüldü.

Bugün 18:05'te Van’dan kalkıp Ankara’ya doğru yol alan THY Havayolları’na ait TK 7181 numaralı yolcu uçağının birinci pilotu havada bilincini yitirdi.

Bu sırada irtifa kaybeden uçakta büyük bir panik yaşanırken, birinci pilotun bilincini kaybetmesi sonrasında uçağın kontrolünü ikinci pilotun aldığı ve uçağın Ankara’ya saat 19:45'te indirildiği öğrenildi.

Yolcu uçağı Ankara’ya ikinci pilot tarafından indirilirken uçak hangarların önüne çekildi.

Havada yaşanan korku dolu anlar sırasında yolcular bir başka yolcu uçağına neredeyse teğet geçtiğini ve yaklaşık 500 metre bir mesafeyle büyük bir facianın ucuz atlatıldığını kaydetti.

Uçağın yolcuları arasında yer alan Ay Yıldız hareketi lideri İstanbul Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ da yer alıyordu.

TK7181 | Van - Ankara 21 Mayıs Cuma
THY Van - Ankara TK7181 21 Mayıs Cuma uçuş detayları

 

 

 

 

Etiketler yolcu uçağı pegasus ümit özdağ panik birinci pilot thy Türk hava yolları
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