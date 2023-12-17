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Trafikte tartıştığı sürücü tabancayla öldürdü

Trafikte tartıştığı sürücü tabancayla öldürdü
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Kırklareli'de 43 yaşındaki bir kişi trafikte tartıştığı sürücü 65 yaşındaki bir başka kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Hürriyet Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. İlçede bıçak yapım atölyesi bulunan İlkay İ.Ç.'nın otomobili seyir halindeyken, ters yönden gelen E.A.'nın otomobili ile karşılaştı. İ.Ç.’nın E.A.'yı uyarması üzerine ikili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada otomobildeki tabancasını alan E.A., İ.Ç.'ya 5 el ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden İ.Ç., kanlar içerisinde yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlkay İ.Ç., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DHA

Etiketler Kırklareli cinayet trafikte tartışma trafikte cinayet
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