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Trans bireye köpüklü saldırı

Trans bireye köpüklü saldırı
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Bursa'da otobüs durağındaki bankta oturan trans bireye, kamyonetle yaklaşan grup, yangın tüpüyle gaz sıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde, Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi’nde meydana geldi.

Plakasız kamyonetteki grup, caddedeki otobüs durağına yanaştı. Gruptan bir kişi, yangın söndürme tüpünü duraktaki bankta oturan trans bireye doğrultup gaz sıktı.

Görüntülerde, trans bireyin oturduğu yerden kalkmadığı, kamyonette bulunanların ise küfrederek uzaklaştıkları görüldü.

Kalabalık grup, o anları da kamyonetin arkasındaki araçla kendilerini takip eden arkadaşlarına cep telefonuyla kayıt altına aldırdı. 

DHA

Etiketler köpük trans trans birey saldırı bursa
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