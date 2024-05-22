Tuvalette doğurdu, çöpe attı, ifadesi pes dedirtti

Kastamonu’da tuvalette doğum yaptıktan sonra yeni doğmuş bebeğini çöp poşetine sarıp çöp konteynerinin yanına bırakan genç kadının mahkemedeki savunması kan dondurdu.

Kastamonu’da tuvalette doğum yaptıktan sonra yeni doğmuş bebeğini çöp poşetine sarıp çöp konteynerinin yanına bırakan genç kadının yargılanmasına başlandı.

Duruşmada kendisini savunan kadın, "Çocuğumu ölü doğdu sandım. Doğduğunda 10 dakika başında bekledim. Hiç hareket etmedi. Çocuğu çöp poşetine koydum ve babama verdim. Babama, 'evde çöpler var' diyerek, bunları çöpe at dedim, o da gidip çöpe attı” dedi.

Olay, 2 Kasım 2023 tarihinde Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi'nde Karadut Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılı vaziyette bebek bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahalesinin ardından yeni doğan bebek hayata döndürüldü. Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, çöpte bulunan bebeğin annesinin C.Ç. olduğu tespit edildi. Ailesinden habersiz tuvalette doğum yaptığı belirlenen C.Ç. tutuklandı. Tedavi altına alınan bebeğin ise Ankara'daki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

Yargılanmaya başlandı

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde, C.Ç. (18) hakkında “kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme” suçlamasıyla açılan dava görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katılan C.Ç. savunma yaptı.

“Babam zihinsel engelli, çocuğu çöp poşetine koydum ve ona verdim"

Hamile olduğunu ailesinden sakladığını belirten C.Ç., “Çocuğum ölü doğdu sandım. Doğduğunda 10 dakika başında bekledim. Hiç hareket etmedi. Hamile olduğumu ailem fark etmedi. Karnım çok az şişmişti. Tuvalette doğum yaptım. Benim adet dönemlerim ağrılı geçiyordu, bu sebeple doğum yaparken bağırmadım. Babam zihinsel engelli, çocuğu çöp poşetine koydum ve ona verdim. Poşetin ağzı açıktı, babam dışarı çıkınca poşetin ağzını kapatmış olabilir. Doğum yaparken üstüm kan oldu. Üzerimi çıkartıp çocuğu da üzerimdeki kıyafetlere sardım ve babama verdim. Baba, 'evde çöpler vardı' diyerek, bunları çöpe at dedim, o da gidip çöpe attı” dedi.

“İnternetten doğum videoları izledim, tek başıma doğum yaptım”

İnternetten doğum videoları izleyerek doğum yaptığını kaydeden sanık, "Canlı doğsaydı, aileme söyleyecektim. Annem doğan çocuğu görseydi, o sırada bir şey yapacaklarını sandım. O sırada E.K. ile nişanlıydım. Fakat çocuk K.’dandı. K.’ı arayıp düşük yaptığımı söyledim. Çocuğun doğduğunu söylemedim. Bana baskı yapıp hakaret ediyordu. Ben, K. ile tanıştığımda daha 14 yaşındaydım. Çocuğu aldırmak istedi. Ben izin vermedim. E.K. ile hemen evlenip çocuğumu sağlıklı bir şekilde büyütmek istedim. Dışarıdan yargılanmak istiyorum. Tahliyemi istiyorum. Her şey için çok pişmanım. Çocuğumu çok seviyorum. Onu görmek istiyorum” diye konuştu.

“Bana çocuğun düştüğünü söyledi”

Duruşmada tanık olarak dinlenen çocuğun babası K.G. (40) ise, “A.’da 2022 yılında tanıştık. Geçen yıl Nisan ayının başında C.Ç.'nun hamile olduğunu öğrendim. C.Ç. bana adet olamadığını söyledi. Ben de eczaneye gidip doğum testi aldım ve hamile olduğunu öğrendik. Geçen yıl Temmuz ayında bir kavga sonucu ben cezaevine girdim. 2 ay cezaevinde kaldım. Sonra çocuğun düştüğünü söyledi. Ondan sonra bir daha da görüşmemiz olmadı. Bana,' sen olmasan da ben bu çocuğu büyütürüm' dedi. C.Ç.'nun bilinçli bir şekilde çocuğu çöpe bıraktığını düşünmüyorum. Ailesinden korkmuş olabilir, bana çocuğun ölü doğduğunu ve panikle çöpe attığını söyledi” şeklinde konuştu.

“Genellikle C.Ç. bol giyiniyordu, hamileliği belli olmuyordu”

C.Ç.’nin eski nişanlısı olan ve duruşmada tanık olarak dinlenen E.K. de, “Geçen yıl Nisan ayında nişanlandık. O tarihte C.Ç. hamileymiş. Benim, doğum aşamasından haberim olmadı. Genellikle bol kıyafetler giyiyordu, hamileliği belli olmuyordu. Ben Allah’ın emriyle gidip istettim. Başka biriyle ilişkisi olduğunu bilseydim istetmezdim. Düğünümüzü erkene çekmek için aileleri ikna etmeye çalışıyordum. Benim C.Ç.’nun hamileliğinden ya da çocuktan hiç haberim olmadı” dedi.

Duruşmada C.Ç.’nin annesi H.Ç. ise tanıklıktan çekildi.

Mahkeme heyeti, C.Ç.’nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İHA