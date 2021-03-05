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Üç ilde DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var!

Üç ilde DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var!

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ adına silah alım ve satım faaliyetleri ile mühimmat aktarımlarını organize ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) ve İstihbarat Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları belirlenen 3 şüphelinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde örgüt adına silah alım ve satım faaliyetleri ile mühimmat aktarımlarını organize ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik Mersin, Sakarya ve Gaziantep'te operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyallere el konuldu. Yakalanan şüpheliler hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

DHA

Etiketler deaş terör terörist Türkiye yabancı uyruklu
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