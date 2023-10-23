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Üniversiteli genç kıza sokakta kabusu yaşattı

Üniversiteli genç kıza sokakta kabusu yaşattı
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Adana'da tek suçu akşam saatinde sokakta yürümek olan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız bir şehir eşkıyasının saldırısına uğradı. Genç kızı saçlarından tutup, sürükleyen saldırgan genç kızın çantasını gasp etti.

Olay, 16 Ekim'de saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yolda yürüyen üniversite öğrencisi E.N.A.'yı yaya olarak takip eden kişi, genç kadının çantasını almaya çalıştı. Direnip, yere düşen E.N.A.’nın saçından tutup, sürükleyen şüpheli, içinde 300 TL bulunan çantayı alıp, metro durağına kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kolu ve bacaklarında sıyrık oluşan E.N.A. polise ihbarda bulundu.

Çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, şüphelinin kaçış güzergahındaki yaklaşık 100 güvenlik kamerasının kaydını inceledi. İncelemede, şüphelinin 'sporda şiddet' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından kaydı bulunan K.K. olduğu belirlendi. Ekipler, Kaynar'ı Seyhan ilçesinde saklandığı evde baskınla yakaladı. Emniyete götürülen Kaynar, ifadesinde, "Bir anda aklıma geldi, yaptım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaynar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

DHA

Etiketler genç kız üniversiteli genç kız 20 yaşındaki üniversiteli saldırı adana
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