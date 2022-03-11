Üniversiteli gencin sır ölümü! Cansız bedeni böyle bulundu

İzmit’te, 22 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin cansız bedeni, ağaçta ipe asılı bulundu.

Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Hakan A.’den, geçen pazartesi akşam saatlerinde yaşadığı öğrenci yurdundan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Arkadaşlarının endişelenmesi üzerine ailesine haber verildi. Denizli’de yaşayan baba Erdal A., İzmit’e gelerek polise başvurdu. En son görüldüğü yer olan Çayırköy bölgesinde çalışma başlatan jandarma, gidebileceği farklı adreslerde aramalarını sürdürdü. Aramaların 3’üncü gününde Hakan A.’in cansız bedeni, en son görüldüğü yer olan öğrenci yurdundan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Çayırköy bölgesindeki ağaçlık alanda bir ağaca asılı halde bulundu. Hakan A.’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Hakan A.’ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.