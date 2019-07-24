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  4. 24 Temmuz 2019 14:59

Üsküdar'da iki metrobüs çarpıştı: Yaralılar var

Üskidar Burhaniye durağında iki metrobüs kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hafif yaralandı.

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