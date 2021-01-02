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  4. 02 Ocak 2021 15:54

Üzerine kuma getiren kocasını bıçakladı

Diyarbakır'da üzerine kuma getirildiğini öğrenen kadın, çıkan tartışmada kocasını bıçakladı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, kadın gözaltına alındı.

Üzerine kuma getiren kocasını bıçakladı
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Diyarbakır’da S.Ş. (46) adlı kadın üzerine kuma getiren eşi M.Ş.’yi (43) çıkan tartışmada, mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı.

Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’ndeki bir sitenin 7’nci katında bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde S.Ş., kocası M.Ş. ile üzerine kuma getirdiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle S.Ş., mutfaktan aldığı bıçağı eşine sapladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı haldeki M.Ş., hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. S.Ş., gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. S.Ş., ilk ifadesinde, eşi ile üzerine kuma getirdiği için tartıştığını, tartışma sırasında da mutfaktan aldığı bıçakla yaraladığını söyledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

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